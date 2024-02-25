Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı'na manili sevgi gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı'na manili sevgi gösterisi

Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı\'na manili sevgi gösterisi

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde yaşlı bir teyze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını eline alarak uzun uzun baktı. Yaşlı teyze daha sonra gözyaşları dökerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mani söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

25.02.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a manili sevgi gösterisi sosyal medya paylaşılınca büyük beğeni topladı.

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde yaşlı bir teyze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını eline alarak uzun uzun baktı. Yaşlı teyze daha sonra gözyaşları dökerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mani söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı'na manili sevgi gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:58:02. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı'na manili sevgi gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement