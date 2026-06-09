İHAKUT Toplantısı Van'da Gerçekleşti - Son Dakika
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İHAKUT Toplantısı Van'da Gerçekleşti

İHAKUT Toplantısı Van\'da Gerçekleşti
09.06.2026 11:54
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İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, Van'da düzenlenen toplantıda son 7 ayı değerlendirdi.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, Doğu Anadolu Bölgesi toplantısını Van'da düzenlendi.

Program kapsamında İHAKUT'un son 7 aylık gelişim süreci, bugüne kadar yürütülen faaliyetler, Türkiye genelindeki teşkilatlanma çalışmaları ve 2026 yılı ikinci dönem planlama takvimi ele alındı. Ayrıca afet yönetimi, gönüllülük, havacılık teknolojileri ve kurumsal iş birlikleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Saat 19.30'da başlayıp 21.00'de sona ermesi planlanan toplantının yoğun gündem ve verimli istişareler nedeniyle 22.30'a kadar sürdü.

Toplantıda kulübün amacı ve çalışanları hakkında bilgi veren İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Genel Koordinatörü Okay Narlı, 7 aylık sürede hem Van'da hem Türkiye'de inanılmaz bir büyüme sağladıklarını ifade ederek, "Buradaki arkadaşların ve diğer sahadaki ve yönetimdeki olan herkesin gayretleri sayesinde şu an bin 500'e aşkın dron pilotuyla Türkiye'nin 81 ilinde aktif ve sahada arama kurtarma yapan tüm devletin kamu kurum kuruluşları ya da STK'lara destek olan bir partner haline geldik. Bunlar buradaki arkadaşlar sayesinde. Herkese bu anlamda çok teşekkür ederim. 7 aylık sürede yeni kurulan bir kulüptük. 4 Ekim'de kongremizi yapıp bir an önce Türkiye genelinde ne kadar büyürüz? Bunun için neler yapmamız gerekir? Konularıyla büyümeye çalıştık. Bir yandan eğitimler, bir yandan teşkilatlanmalar ve bir yandan da pilot dediğimiz yani droncu arkadaşlar camiadan bir araya getirmeyi hedefledik ve başarılı olduk. Fakat geldiğimiz noktada bugün artık bunun dışında, sahada olmamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü kulüp zaten yeterince büyüdü, tanındı. Tüm birimlerden özellikle AFAD, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Seyr-i Sefer Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Su Altı Arama Kurtarma Komutanlığı'nda akreditasyonunu tamamlamış bir hale geldik" dedi.

"Hayat için havadayız"

İHAKUT'un bunda sonra tamamen sahaya odaklandığını anlatan Narlı, "Bundan sonraki süreçte tamamen sahaya odaklanıp ve ileriki dönemlerde İHAKUT Havacılık Spor Kulübü'nün sahadaki büyümesini engelleyecek neler var? Bunları tartışarak hep bir arada alacağımız kararlarla birer plan haline getireceğiz ve takvimimizi oluşturarak artık sahada olacağız. Bugüne kadar yaklaşık 12 resmi görevde görev aldık. Özellikle bugün İstanbul AFAD tatbikatımız vardı. Dün yine İstanbul Tuzla'da Su Altı Arama Kurtarma'nın yaptığı bir tatbikatta görev aldık. Öncesinde resmi arama kurtarma faaliyetlerinde tatbikat olarak değil görevlerde yer aldık. Yaklaşık bir ay önce Ankara'da yapılan bir toplantımız vardı. Bu tamamen gidişatı değiştirdi. AFAD Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede STK'lardan sorumlu daire başkanı, aynı zamanda akreditasyon sorumlusu daire başkanı, STK'lardan sorumlu Merkez Daire Başkanı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Seyrü Sefer Daire Başkanı'nın olduğu bir toplantı yapıldı. Bu toplantı sonrasında Türkiye'nin tamamında akreditasyonumuzu yaptık. Fakat imzaları atılmadı. Bu imzalarda en kısa süre içerisinde tamamlanacak. Dolayısıyla bu yüzden artık sahaya inmemiz gerekiyor. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte farklı yollar izledik. Çünkü biz bir spor kulübü yönetmedik. Ben de kendim tekstil işiyle uğraşıyorum. Başkanımız Zafer Yılmaz başka bir yapıyor, o da bir spor kulübü yönetmedi. ya da burada hiç kimse bir spor kulübünde üye olmadı ve veya yönetmedi. Farklı sektörlerden farklı işlerle bir araya geldik. Dolayısıyla 7 aylık süreçte yaptığımız iyisi ile kötüsü ile acısıyla tatlısıyla geride kaldı. "Hayat için havadayız" anlayışıyla çıktığımız bu yolda; vizyonumuzu koruyarak, misyonumuzun gerektirdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev alan tüm yetkin kurumlarla yakın is birliği içerisinde, sahadaki en güçlü destekçilerden ve çözüm ortaklarından biri olmayı sürdüreceğiz. Kulübümüzün kuruluğundan bugüne kadar geçen süreçte gelinmemize, büyümemize ve güçlenmemize katkı sunan tüm üyelerimize, yöneticilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van ekibini yapılanma konusunda tebrik eden Narlı, "Van ekibi geçen yaptığımız toplantıda zaten belirtmiştim. Gerçekten çok donanımlı bir ekip. Herkes kendi alanında ve dronlar alanında arama kurtarma faaliyetlerinde gerçekten çok etkili. Van bizim için çok önemli. Yarından itibaren burada yapılacak çok iş var. Bu nedenle şimdiden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, üyelerin dilek ve temennileriyle sona erdi.

Programa; AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, İHAKUT Van İl Sorumlu Recep Dağ ve kulüp üyeleri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İHAKUT Toplantısı Van'da Gerçekleşti - Son Dakika

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