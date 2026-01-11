İHD Eş Genel Başkanı Ersoy: "Barış Dilde Başlar"

Haber: Gençağa Karafazlı

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Oya Ersoy, barış sürecinin yalnızca siyasi değil, toplumsal bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Barış dilde başlar" dedi. İHD MYK Üyesi Avukat Eren Keskin ise "Sadece Kürt hareketinden yargılananlar değil, siyasi nedenle yargılanan tüm mahpusların serbest bırakılması yönünde taleplerimiz var" diye konuştu.

İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksel Caddesi'ndeki bir otelde bir araya geldi. İHD'nin Eş Genel Başkanı Oya Ersoy, toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi:

"Özellikle barışın diliyle ilgili raporların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Muhalefet dahil, basın açısından da 'barış dilde başlar' gibi raporlar açıklayabiliriz. Diyarbakır'da yapılan çalıştayın, İstanbul başta olmak üzere diğer illerde de yapılmasının çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Yine İstanbul'da bir barış yürüyüşü önerimiz vardı; bunu gerçekleştirebiliriz. Görsel kampanyalar üretmemiz lazım. Podcast'ler olabilir; kısa filmler, animasyonlar olabilir. Barışın toplumsallaşması ve herkes açısından anlaşılabilir kılınması için araçlara ihtiyacımız var. Bu konuda profesyonel insanlarla birlikte yürütülebilecek çalışmalar var. Siyasiler, hasta mahpuslar, kayyum atanan belediyeler, görevden alınanların iadesi gibi talepler bugünden itibaren gündeme alınmalı. Bunlarla ilgili bir çalışma grubu oluşturursak, neyi ne zaman, nasıl yapacağımızı birlikte konuşabiliriz."

İHD MYK Üyesi Keskin ise "Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uygun şekilde hem yazılı hukuk düzenlemeleri yapması hem de uygulamada buna uygun davranması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, işkence yasağı gibi pek çok alanda uluslararası sözleşmelere uygun düzenlemeler yapılmalı" dedi.

Keskin, sürece bağlı olarak özel bir yasa çıkarılabileceğini ancak bunun diğer siyasi mahpusları dışarıda bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ssadece Kürt hareketinden yargılananlar değil, siyasi nedenle yargılanan tüm mahpusların serbest bırakılması yönünde taleplerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Terörle Mücadele Yasası'nın tümden kaldırılması gerekir"

Türkiye'de infaz hukukunun son derece ayrımcı olduğunu öne süren Keskin, şunları söyledi:

"Adli suçlardan cezaevinde olanlar daha kısa sürede çıkabilirken, siyasi nedenlerle ceza alanlar cezalarının neredeyse tamamını yatmak zorunda kalıyor. İnfaz eşitliği derken bunu kastediyoruz. Örneğin dolandırıcılık yapmış biri cezasının çok azını yatarken, siyasi görüşünü ifade etmiş biri cezasının dörtte üçünü yatıyor. Bu Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Terörle Mücadele Yasası'nın tümden kaldırılması gerekir. Bu taleplerimizi süreç nedeniyle de süreçten bağımsız olarak da her zaman dile getiriyoruz."

"Suç örgütü üyeleri de yararlanmalı mı?" sorusuna yanıt veren Keskin, "Onlar da bu düzenlemeden yararlanmalı. İnfaz hukuku adil olmalıdır. Anayasanın eşitlik ilkesi varsa, ki var, kanun karşısında herkes eşit olmalıdır. Suça göre infaz sistemi olmaz. Belli bir infaz sistemi vardır ve ona uygun şekilde uygulama yapılır" dedi.