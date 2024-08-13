İhsaniye\'de Kur\'an-ı Kerim Okuyan Öğrencilere Dönem Sonu Etkinliği

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde Kur'an'ı Kerim okumasına geçen öğrenciler için dönem sonu etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 159 öğrenci için düzenlenen etkinlikte öğrenciler Paris 2024 oyunlarında yarışan ve tüm dünyayı eli cebinde atış yapan Yusuf Dikeç'in hareketini yaparak beğeni topladı. Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler tarafından semazen gösterileri, Kur'an'ı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik sonrasında Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan 150 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi. - AFYONKARAHİSAR