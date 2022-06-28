İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti - Son Dakika
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İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti

28.06.2022 21:27

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde su patlağı nedeniyle boşa akan içme suyu yolları adeta göle çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşarken vatandaşlardan biri, "Zengin mahallelere gelince kesenin ağzı açılıyor. Bize gelince mi hizmet yok yani şimdi. Başkanımız bizim mahalleyle de ilgilenmeli" dedi.

Hıdırağa Mahallesi Sarıtaş Sokak mevkiinde meydana gelen su patlağı nedeniyle sızan su yola aktı. Suyun 2 gündür boşa akması nedeniyle birkaç sokakta su birikintisi oluştu.

"BİZİM MAHALLEYLE DE İLGİLENİN"

Suyla kaplı zeminden geçen araçlar ve özellikle yayalar zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Daha önce bu Yoğurtçu Sokak'ta garibanın arabası suya gömülmüştü. Zengin mahallelere gelince kesenin ağzı açılıyor. Bize gelince mi hizmet yok yani şimdi. Başkanımız bizim mahalleyle de ilgilenmeli" diye konuştu.

Çorlu'da boşa akan su yolları göle çevirdi, vatandaş belediyeye sitem etti: Başkanımız bizim mahalleyle de ilgilenmeli

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"ÖRDEK ALIP YÜZDÜRECEĞİM"

Hıdırağa sakini bir vatandaş da, "Ördek alacağım şimdi salacağım yola yüzsünler. Hacı Hamam Dere Sokak hizmet bekliyor" dedi.

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Kaynak: İHA

su, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti - Son Dakika
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