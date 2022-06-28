İki gündür boşa akan içme suyu yolları göle çevirdi! Vatandaşlar duruma isyan etti

Hıdırağa Mahallesi Sarıtaş Sokak mevkiinde meydana gelen su patlağı nedeniyle sızan su yola aktı. Suyun 2 gündür boşa akması nedeniyle birkaç sokakta su birikintisi oluştu.

"BİZİM MAHALLEYLE DE İLGİLENİN"

Suyla kaplı zeminden geçen araçlar ve özellikle yayalar zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Daha önce bu Yoğurtçu Sokak'ta garibanın arabası suya gömülmüştü. Zengin mahallelere gelince kesenin ağzı açılıyor. Bize gelince mi hizmet yok yani şimdi. Başkanımız bizim mahalleyle de ilgilenmeli" diye konuştu.

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"ÖRDEK ALIP YÜZDÜRECEĞİM"

Hıdırağa sakini bir vatandaş da, "Ördek alacağım şimdi salacağım yola yüzsünler. Hacı Hamam Dere Sokak hizmet bekliyor" dedi.