İki ilçe arasındaki mesafe 54'ten 3 kilometreye düştü - Son Dakika
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Yerel

İki ilçe arasındaki mesafe 54'ten 3 kilometreye düştü

İki ilçe arasındaki mesafe 54\'ten 3 kilometreye düştü
23.07.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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Şehitkamil'de yolları sorun olmaktan çıkarmak için seferberlik ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla Şehitkamil'i Pazarcık'a bağlayan yol onarılarak, iki ilçenin hizmetine sunuldu.

Şehitkamil'de yolları sorun olmaktan çıkarmak için seferberlik ilan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla Şehitkamil'i Pazarcık'a bağlayan yol onarılarak, iki ilçenin hizmetine sunuldu. Vatandaşların büyük beğenisini alan yol ile iki ilçe arasındaki mesafe 54 kilometreden 3 kilometreye düştü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz kırsal mahallelerde yıllardır çözülemeyen ulaşım sorunlarına yönelik kararlı çalışmaları bir yenisiyle daha taçlandı. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koçlu Mahallesi ile Pazarcık'a bağlı Hürriyet Mahallesi arasındaki yıllardır bozuk olan yolu onararak, bölge halkının büyük bir sorununu çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışmalar sonucunda, iki mahalle arasındaki mesafe 54 kilometreden sadece 3 kilometreye indirildi.

Ulaşım artık daha hızlı ve güvenli

Uzun yıllara dayanan güçlü kültürel, akrabalık ve ticari bağlar bulunan Koçlu ve Hürriyet mahalleleri arasındaki yol, bozuk olması nedeniyle yıllar içinde kullanılamaz duruma geldi. Mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine harekete geçen Başkan Umut Yılmaz, anında talimat vererek, yolun onarılmasını sağladı. Yeni yol yüzde 80'i hayvancılıkla uğraşan Koçlu Mahallesi sakinlerinin mera alanlarına daha hızlı ulaşmasına da imkan tanıdı.

"Yılların sorununu Umut Başkan çözdü"

Koçlu Mahallesi Muhtarı Yusuf Zengin, farklı ilçeler olsa da aynı aşirete mensup iki ayrı mahalle olduklarını belirterek," Geçmiş yıllarda bu yolda çok mucurlama yapıldı ancak hiçbir zaman böyle olmadı. Derdimizi Başkanımız Umut Yılmaz'a anlattığımızda sağolsun yardımcı oldu. Çok şükür belediye ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yeni yolumuz sayesinde 54 kilometrelik mesafe 3 kilometreye düştü. Başkanımız Umut Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gönül köprüsü oldu"

Hürriyet Mahallesi sakinleri de yıllardır çözüm bekleyen bu sorunun giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek "Burada yürütülen çalışmalar sadece bir yoldan ibaret değil. Aynı zamanda gönüllere giden bir köprü oldu. Başkanımız sayesinde akrabalarımızla bağlarımız daha da güçlenecek, ulaşımı daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayacağız. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İki ilçe arasındaki mesafe 54'ten 3 kilometreye düştü - Son Dakika

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