İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri final sınavları öncesinde açık havada yoga ve meditasyon etkinliği düzenledi.
Etkinlik, öğrencilerin stresini azaltmak ve zihinsel olarak rahatlamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, doğanın ve güneşin enerjisiyle yoga ile meditasyon yaparak sınav öncesi zihinsel ve bedensel olarak hazırlık yapma ve sınav stresini atma fırsatı buldular. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri Stresi Azaltmak İçin Yoga ve Meditasyon Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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