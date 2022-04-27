İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleşti

27.04.2022 16:08
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleşti

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan-2022 olağan toplantısı Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan-2022 olağan toplantısı Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ve sosyal tarafların katılımı ile Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Hakkı Alkan tarafından Kurumun 2022 Yılı ilk üç aylık faaliyetlerine ilişkin Kurula bilgi verildi. Ayrıca toplantıda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altınsu tarafından Genç İstihdam Teması konulu proje hakkında Kurula bilgi verildi. Kurul denetim kurulları raporu, Yürütme Kurulu ve denetim kurulları üye değişikliği, 2022 Yılı İşgücü Eğitim Planı güncellenmesi konularını görüşerek karara bağladı. - ZONGULDAK

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Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan toplantısı yapıldı Karaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu nisan toplantısı yapıldı Minik taraftar takımına destek oldu Minik taraftar takımına destek oldu

Mesleki Eğitim, Zonguldak, İstihdam, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleşti - Son Dakika


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