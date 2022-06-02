İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

02.06.2022 19:00
İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Uzun süredir Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Ali Ramazan Benli'nin istifa ettiği öğrenildi. Benli'nin Develi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacağı öğrenildi.

Önceki günlerde Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Emin Silay, İl Sağlık Müdürü Benli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Başhekim Silay da Başhekimlik görevinden alınmıştı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti - Son Dakika


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