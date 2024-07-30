İlahiyat Akademi Programıyla Geleceğin İlahiyatçıları Yetişiyor - Son Dakika
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Yerel

İlahiyat Akademi Programıyla Geleceğin İlahiyatçıları Yetişiyor

Erzincan'da düzenlenen İlahiyat Akademi Programı, öğrencilere maddi ve manevi destek sağlayarak eğitimlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. İslami ilimlerin derinliklerine inmek isteyen öğrencilere tefsir, hadis, fıkıh ve kelam dersleri verilerek sağlam bir temel oluşturuluyor. Ayrıca, dil yeterliliklerini artırmak için modern ve klasik Arapça eserlerle çalışmalar yapılıyor. Program aynı zamanda Kur'an-ı Kerim dersleriyle öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Erzincan İl Müftülüğü İlahiyat Akademisi, 22 öğrenci kapasitesine sahip olup 4 yıldır başarıyla uygulanmaktadır.

30.07.2024 22:08
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İlahiyat akademiyle geleceğin ilahiyatçıları yetişiyor

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen İlahiyat Akademi Programıyla, öğrencilerin hem maddi hem de manevi destek almaları sağlanarak eğitimlerini en üst seviyeye çıkarmaları hedefleniyor.

Erzincan İl Müftülüğü ve EBYÜ İlahiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen dersler, İslami ilimlerin derinliklerine inmek isteyen öğrenciler için avantaj sağlıyor. Alanında uzman hocalar tarafından verilen tefsir, hadis, fıkıh ve kelam dersleri ile öğrenciler, İslami ilimlerde sağlam bir temel oluşturuyor. Ayrıca, modern ve klasik Arapça eserlerle yapılan çalışmalar, dil yeterliliklerini artırarak öğrencilere akademik ve mesleki hayatlarında önemli bir katkı sunuyor.

"Mesleki yeterlilik ve Kur'an-ı Kerim dersleri"

İlahiyat Akademi Programı, teorik bilgi ile sınırlı kalmayıp, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik Kur'an-ı Kerim dersleri de sunmakta. Bu dersler sayesinde öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayarak, toplumda dini rehberlik yapabilecek yetkinliğe erişmekte. Program, 4 yıldır başarıyla uygulanmakta olup, gönüllü öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakta.

Erzincan İl Müftülüğü İlahiyat Akademisi, Büyük Camii müştemilatında yer alıp 22 öğrenci kapasitesine sahip. Programın çok faydalı olduğunu ve desteklerinin devam edeceğini ifade eden Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, programın daha fazla öğrencimize ulaşması için gayret edeceklerini belirterek programa destek veren hocalara teşekkürlerini ifade etti.

Hocalar: Dr. Ekrem Bayat - Arapça, Araştırma Görevlisi Bahattin Abak - Arapça, Doç. Dr. İbrahim Tozlu - Hadis, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem - Akaid, Dr. Mehmet Gayretli - Fıkıh, İmam-Hatip Hamza Yılmaz - Kur'an-ı Kerim, Dr. Mansur Yayla - Tasavvuf.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlahiyat Akademi Programıyla Geleceğin İlahiyatçıları Yetişiyor - Son Dakika

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