İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşure hayrı yaptı - Son Dakika
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İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşure hayrı yaptı

10.06.2022 09:40
İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşure hayrı yaptı

Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü yapılan bin 200 kişilik aşure hayrına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, vatandaşlara aşure ikram etti.

Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü yapılan bin 200 kişilik aşure hayrına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, vatandaşlara aşure ikram etti.

Aydın'da, vatandaşların sağlık kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, müdürlük bahçesinde aşure hayrı gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği bin 200 kişilik hayra, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz de katılarak vatandaş ve personellere aşure dağıttı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı aşure dağıtım etkinliğine Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün yanı sıra Efeler İlçe Sağlık Müdür Dr. Oben Döndü, müdürlük personelleri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşure hayrı yaptı
İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşure hayrı yaptı
İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşure hayrı yaptı
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Kaynak: İHA

Osman Açıkgöz, Hisarcık, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlçe Sağlık Müdürlüğü, aşure hayrı yaptı - Son Dakika

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