İletişim Başkanı Duran, FETÖ iltisaklı 1072 hesaba erişim engelini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Duran, FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli konulduğunu bildirdi. Duran, bu hesapların kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.
İletişim Başkanı Duran: "Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir"
Kaynak: İHA