İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Sabırlı köyünü ziyaret etti

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İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, Sabırlı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik ve İlçe Emniyet Amiri Mustafa Konuşum ile birlikte Sabırlı köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Veysel Berşe'den bilgi alan Dinçer, daha sonra köyün genel sorunları hakkında vatandaşlar ile istişarelerde bulundu. - ERZİNCAN