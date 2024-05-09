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Ilıca Şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kütahya merkeze 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıca şelalesi, doğal manzarası ile görenleri mest ediyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, şelaleye ayrı bir manzara katıyor.

Bölgede faaliyet gösteren Harlek Termel Otel'in Müdürü Mehmet Emin Ustaoğlu, "Şelale bize çok yakın. Dediğim gibi, yerel halk şelaleyi biliyor, ziyaret ediyor ama ne ulusal basında ne uluslararası alanda buranın tanıtımını henüz yapamadık. Sizinle birlikte inşallah buranın tanıtımını yapacağız. Buranın ilgililerle görüşülüp Türk turizmine kazandırılmasını istiyoruz çünkü ben daha önce böyle bir nokta görmedim. Termal sulardan oluşan doğal bir şelale. Herhangi bir insan yapısı veya insan müdahalesi yok. Bu açıdan çok değerli. Buranın ülke turizmine kazandırılması gerekiyor. Otelimize çok yakın, biz misafirlerimizle bu bilgiyi paylaşıyoruz. Birebir görmelerini, ziyaret etmelerini sağlıyoruz fakat bu dediğim gibi sadece bizimle olacak bir şey değil. Biz burada varız ama yetkililerimizin, bakanlarımızın bu konuda harekete geçmesi, hızlıca bir sonuca eriştirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz" dedi.