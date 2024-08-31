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İlk kez okulla tanışan çocuklar daha hırçın oluyor

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özcan, yeni okula başlayacak öğrenci velilerine uyarılarda bulunuldu

DENİZLİ - İlk kez okula başlayan çocukların okula uyum sürecinde ebeveynlere önerilerde bulunan Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özcan, hırçınlaşan çocuklara karşı ebeveynlerin takınacağı tutum ve sakin bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığının tarafından açıklanan takvimle birlikte 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için ise ilk ders zili 2 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Miniklerin ilk kez okulla tanışacak olmasıyla birlikte ailelerde de uyum sorunu endişesi başladı. Okula yeni başlayacak olan çocukların aileden ayrışmakta zorlandığı ve bu süreçte daha da hırçınlaştığına işaret eden uzmanlar, bu sürecin kolay atlatması için ebeveyn desteğinin önemine dikkat çekti.

"Çocuklarınızın hırçınlaştığında, ebeveynlerin tutumu çok önemli"

Okula yeni başlayacak için çocuklarda, özellikle ayrışmakta zorlanan çocuklar için bu süreçte ebeveynlerin önemli rol oynadığına işaret eden Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikologu Gülşah Özcan, ebeveynlerin çocuklarına karşı nasıl bir yaklaşım içinde olmaları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Özcan, "Okula başlayan çocuklarda özellikle ayrışmakta zorlanan çokluklarda hırçınlık problemleri çok sık görülüyor. Böyle durumlarda ebeveynlerin tutumu bizim için çok önemli. Ebeveynlerde çocuklarla birlikte hırçınlaştığında problem biraz daha artmış oluyor ve süreç daha da karmaşıklaşıyor" dedi.

"Bu durumda daha da sakin olunması ve çocuklarınızı vakit verilmesi gerekiyor"

Okul öncesi ve yeni okula başlayan çocukların daha da hırçın olduğunu ve ebeveyniler bu konuda daha da sakin olması gerektiğini belirten Uzman Psikolog Özcan, "Bu durumda ebeveynler daha da sakin olması çocuğun ilk önce yapılması gereken şeyi zorla yaptırmak yerine onu sakinleştirmeye çalışması gerekiyor. Yaşadığı problemi izin verilmesi sonrasında da çocuklarla konuşulması çok kıymetli. Bazı duygu düzenleme yöntemleri var. Çocuğun kişisel özelliğine göre bazen bu bir battaniyeyle sarılmak, çocuğa sarılmak, çocuğun hırçınlaşmasını izin vermek gibi yöntemlerle sakinleştirdikten sonra çocuğunuzla konuşmak ve daha sonrasında neler olacağını anlatmak gerekmektedir. Bu şekilde okula göndermek daha sağlıklı bir yöntem oluyor. Eğer bu problem uzun süre devam ediyor ise bir uzman tarafından destek alması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.