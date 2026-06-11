Zonguldak'ta Türk astronottan öğrencilere uzay söyleşisi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Türk astronottan öğrencilere uzay söyleşisi

Zonguldak\'ta Türk astronottan öğrencilere uzay söyleşisi
11.06.2026 12:45
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İlk Türk Astronotu Alper Geze ravcı, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ile birlikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İlk Türk Astronotu Alper Geze ravcı, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ile birlikte Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Zonguldak'ta gerçekleştirilecek program kapsamında, Merkez ilçede bulunan Prof. Dr. Şehit İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek olan Alper Geze ravcı; uzay ve havacılık çalışmaları, Milli Teknoloji Hamlesi, TEKNOFEST ve kariyer planlaması konularında bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşacak.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ülkemizin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla gerçekleştiren ve gençlerimize ilham veren Alper Geze ravcı'yı Zonguldak'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin bilim, teknoloji ve havacılık alanlarına ilgilerinin artırılmasına katkı sağlayacak program dolayısıyla Alper Geze ravcı'ya teşekkür ederek, gerçekleştirilecek söyleşinin gençler açısından önemli kazanımlar sunacağını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Türk astronottan öğrencilere uzay söyleşisi - Son Dakika

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