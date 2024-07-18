İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, vatandaşların yanında - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, vatandaşların yanında

İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, vatandaşların yanında

İlkadım Belediyesi, cenaze sahiplerinin her anında yanında oluyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Cenaze günlerinde taziye evlerinin çadır, masa, sandalye, çay, karton bardak, su, pide ve ayran ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde karşılanıyor.

18.07.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Samsun'un İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, cenaze sahiplerinin her anında yanında oluyor, ihtiyaçlarını gideriyor.

İlkadım Belediyesi, vatandaşların özel ve mutlu günlerinde yanlarında olduğu gibi, acılı günlerinde de yanlarında olmayı sürdürüyor. 'Doğumdan ölüme kadar hizmet' ilkesiyle hareket eden İlkadım Belediyesi, 20 kişilik cenaze hizmetleri ekibi ile 24 saat hizmet veriyor. Cenaze günlerinde taziye evlerinin çadır, masa, sandalye, çay, karton bardak, su, pide ve ayran ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde karşılanıyor.

"Bir telefon kadar yakınız"

"Acınız acımızdır" diyerek ilçe halkının üzüntülü günlerinde yanlarında olduklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde cenaze sahiplerini yalnız bırakmayan hizmetlerimizi, modernize ettiğimiz taziye ekibimizle İlkadımlı hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. En acılı günlerinde vatandaşlarımızı bürokratik işlemlerle uğraşmak durumunda bırakmamak için oluşturduğumuz taziye ekibimize bir telefonla ulaşılabiliyor. İlkadımlı hemşerilerimizin acılı günlerinde imkanlarımız ölçüsünde yanlarında oluyor, ailelerimizin ihtiyaç duyabileceği malzemeleri adreslerinde yerine getirme gayreti gösteriyoruz. 'Vatandaşlarımızın acısı ve üzüntüsü bizlerin de üzüntüsüdür' diyerek, hemşerilerimize ihtiyaçları doğrultusunda, her anında hep yanında olmaya çalışıyoruz. Cenaze Hizmetleri Birimimizin verdiği bu hizmetlerin, vatandaşlarımızca takdir toplaması da bizleri mutlu ediyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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