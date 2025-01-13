İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 2024'te Çağrıların Yüzde 89'unu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 2024'te Çağrıların Yüzde 89'unu Çözüme Kavuşturdu

İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 2024\'te Çağrıların Yüzde 89\'unu Çözüme Kavuşturdu

Samsun'un İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi, 2024 yılında gelen 15 bin 59 çağrının yüzde 89'unu olumlu sonuçlandırdı. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı yanıt vererek çözüme kavuşmalarını sağladıklarını vurguladı.

13.01.2025 15:53  Güncelleme: 15:54
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Samsun'un İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi, 2024 yılında belediyeye gelen 15 bin 59 çağrının yüzde 89'unu olumlu sonuçlandırarak çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların her anında yanında olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaş ile İlkadım Belediyesi arasında köprü görevi gören İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi, belediyeye gelen çağrıları yanıtsız bırakmıyor. Tecrübeli kadrosuyla vatandaşlardan gelen tüm talep ve önerileri titizlikle dinleyen merkez, 2024 yılında gelen çağrılara yanıt verme oranı ile büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılında İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen 15 bin 59 çağrının 13 bin 386'sı olumlu sonuçlandırıldı.

Vatandaşlardan gelen tüm talep ve önerilerin titizlikle dinlendiğini, mümkün olan tüm taleplerin de olumlu yanıtlandığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi'nin vatandaşa açılan en önemli kapısı, hizmetin ilk basamağı olan belediyemizin çözüm merkezi, 2024 yılında büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılında belediyemize gelen çağrıların yüzde 89'u olumlu cevaplandırıldı ve vatandaşlarımızın talep ve önerileri çözüme kavuşturuldu. Geriye kalan dilimdeki çağrılar ise kısmen olumlu yanıtlandı veya kısmen reddedildi. Bunun yanı sıra, gelen çağrılardan bir kısmı da ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirildi. Her vatandaşımıza hizmet etmek noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. İlkadım Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her anında hep yanında olmak için çaba gösteriyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizin aksamaması, hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu estetik bir kentte yaşaması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezi 2024'te Çağrıların Yüzde 89'unu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika

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