Samsun\'da Dar Gelirli Aileler İçin Ücretsiz Düğün Salonu Başvuruları Başladı

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Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin dar gelirli ailelerin çocuklarına, şehit ailelerinin birinci derece yakınlarına ve tek geliri en düşük emekli maaşı olan ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz düğün salonu tahsisi için başvuruları başladı

İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dar gelirli ailelerin çocuklarının, şehit ailelerini birinci derece yakınlarının ve tek geliri en düşük emekli maaşı olan ailelerin çocuklarının düğün mutluluğuna ortak olmak amacıyla başlattığı ücretsiz düğün hizmeti verilmesi projesinin başvuruları başladı. Proje kapsamında salon tahsisi, yaş pasta, kuru pasta, içecek ve müzik hizmetleri İlkadım Belediyesi tarafından karşılanacak.

"Mutlu günlerine ortak oluyoruz"

Proje ile ailelerin mutlu günlerine katkı sağladıklarının söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Mayıs ayı meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, ilçe sınırlarımız içerisindeki geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dar gelirli ailelerimizin, şehitlerimizin birinci derece yakınlarının ve tek geçimi en düşük emekli maaşı olan ailelerimizin çocuklarının düğün salonu ve içerisindeki hizmetlerin belediyemiz tarafından karşılanması için karar aldık. Bu karar doğrultusunda hemşerilerimizden gelen başvurularımızı alıyoruz. Belediyemizce yapılan incelemeler neticesinde ailelerimizin mutluluklarına ortak olacağız. Sosyal anlamda yaptığımız ve yapacağımız projelerimizde, İlkadımlı hemşerilerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN