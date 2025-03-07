İlkadım Belediyesi'nden Doğal Gaz Müjdesi - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Doğal Gaz Müjdesi

İlkadım Belediyesi\'nden Doğal Gaz Müjdesi

Samsun'un İlkadım Belediyesi, Hastane ve Kökçüoğlu Mahalleleri'ne doğal gaz verilmesi için çalışmaları başlattı. Başkan İhsan Kurnaz, projeyi 2025 yatırım bütçesine koydurarak önümüzdeki kış mahalleleri doğal gazla buluşturacaklarını açıkladı.

07.03.2025 17:24  Güncelleme: 17:28
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Samsun'un İlkadım Belediyesi Meclisi, uzun yıllardır beklenen bir karara imza atarak Hastane Mahallesi ve Kökçüoğlu Mahallesi'ne doğal gaz verilmesi için çalışmaları resmen başlattı.

Hastane ve Kökçüoğlu Mahallesi sakinlerinin uzun süredir çözüm beklediği doğalgaz talebi, İlkadım Belediyesi'nin girişimleri ve doğal gaz ile yapılan görüşmeler sonucunda çözüme kavuştu. Mecliste alınan karar doğrultusunda, doğal gaz hattının mahallelere ulaştırılması için gerekli süreç resmen başlatıldı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, alınan kararın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, doğalgaz çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için girişimlerin hızlandırılacağını belirtti. Gaz şirketi ile yapılan görüşmelerde bazı teknik tereddütlerin olduğunu ancak karşılıklı diyaloglarla bu sorunların çözüldüğünü ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "Bu projeyi 2025 yatırım bütçesine koydurmayı başardık. İnşallah önümüzdeki kış, Hastane Mahallesi ve Kökçüoğlu Mahallesi doğal gaza kavuşacak" dedi.

"Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz"

Başkan İhsan Kurnaz, mahalle sakinlerinin de yoğun katılım sağladığı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "İlkadımlılar tarafından uzun yıllardır çözüme kavuşturulması beklenen doğal gaz talebini yoğun çaba ve mesaimizin ardından gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kökçüoğlu ve Hastane Mahallelerimizin sakinlerinin refahı için elimizi taşın altına koyarak bu çabayı gösterdik. Öncelikle, belediye meclisimizdeki tüm partilere teşekkür etmek istiyorum. Karar, oy birliğiyle kabul edildi. İnşallah önümüzdeki kış vatandaşlarımızı doğal gaz ile buluşturacağız. Biz, 'Bu Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir' deyip sorumluluğu başkasına atmak yerine, elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve doğal gaz gibi projeleri Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde yürütüyoruz. 5 mahallemizde kentsel dönüşümün başlaması için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Birçok şehirde yaşanan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi sorumluluk alanları problemleri başta olmak üzere birçok uyumsuzluğu Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi'nin yaşamadığını vurgulayan İhsan Kurnaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a özellikle teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Halit Başkanımız Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları dahilinde birçok hizmet ve projemizde bize büyük bir destek sağlamakta. Yerel yönetimlere örnek olacak bir uyumu birlikte yakalayarak bunu hizmete dönüştürmekten mutluluk duyuyoruz. Son olarak mahallelerimize doğal gazın verilmesi konusunda da uyum içerisinde çalışarak hızlıca sonuç almış olduk, bu nedenle hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a hem de Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden Doğal Gaz Müjdesi - Son Dakika

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