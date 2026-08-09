Başkan Kurnaz: "Büyüklerimiz göz bebeğimizdir" - Son Dakika
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Başkan Kurnaz: "Büyüklerimiz göz bebeğimizdir"

Başkan Kurnaz: "Büyüklerimiz göz bebeğimizdir"
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Samsun İlkadım Belediyesi, yaş almış bireylerin sosyalleşmesi ve keyifli vakit geçirmesi için Huzur Konağı, Ata Ocağı ve Aktif Yaşam Merkezi hizmetlerini sürdürüyor. Başkan İhsan Kurnaz, büyüklerin mutluluğunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, yaş almış bireylerin hayatın içinde daha aktif yer almaları, sosyal çevrelerini genişletmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği hizmetlerle büyüklerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Büyüklerimiz bizim gözbebeğimiz. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi, ilçede yaşayan yaş almış bireylerin yalnızca ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor, onların sosyalleşebileceği, dostlarıyla bir araya gelebileceği ve günlük hayatın keyfini çıkarabileceği alanlar da oluşturuyor. İlkadım'da yaşayan yaş almış bireyler, Huzur Konağı ve Ata Ocağı'nda keyifli vakitler geçirirken; Aktif Yaşam Merkezi'nde ise sağlık hizmetinden el ve beceri kurslarına kadar birçok hizmet sunuluyor.

Yaş almış bireylerin, toplumun en önemli tecrübeleri olduğunu söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Büyüklerimizin, hayatın her alanında yer almalarını önemsiyoruz. Bizim için belediyecilik yalnızca yol, kaldırım ve fiziki hizmetlerden ibaret değil. İnsanımızın hayatına dokunmak, onların mutluluğuna ortak olmak ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak da görevlerimizin arasındadır. Özellikle büyüklerimizin tecrübeleri, birikimleri ve hayatımıza kattıkları değer çok kıymetli. Onların sosyalleşebileceği, dostlarıyla bir araya gelebileceği ve güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturduk. Huzur Konağı projemiz ve Ata Ocağı bunun en güzel iki örneğidir. Bunun yanı sıra, Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa yürüttüğümüz Aktif Yaşam Merkezi projemizde de büyüklerimizin sağlık ve psikolojik destek hizmetlerimizi sürdürüyor, vakitlerini daha verimli geçirmeleri için kurslarımıza devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak her yaşın hayatın içerisinde olduğuna inanıyoruz. Bu noktada büyüklerimizin yanında olmaya, onların yüzlerindeki tebessümü arttıracak hizmet ve projeleri arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, İhsan Kurnaz, Samsun, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kurnaz: 'Büyüklerimiz göz bebeğimizdir' - Son Dakika

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