İlköğretim haftası kutlamalarında minik öğrenciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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İlköğretim haftası kutlamalarında minik öğrenciler hünerlerini sergiledi

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İlköğretim haftası kutlamalarında minik öğrenciler hünerlerini sergiledi
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 14-18 Eylül İlköğretim Haftası düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14-18 Eylül İlköğretim Haftası düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karasu Kaymakamlığı önündeki çelenk sunma töreniyle başlayan program, Şehit Ferhat Sözer İlkokulu'ndaki gösterilerle devam etti. Karasu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlamaları Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle başladı. Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici'nin Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokole miniklerden karşılama

Çelenk töreninin ardından kutlama programı Şehit Ferhat Sözer İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Okul bahçesindeki programa Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Karabul, Karasu Belediye Başkan Vekili İsmail Karakaş ve ilçe protokolü katıldı. Protokol üyeleri, okul girişinde ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle öğrenciler tarafından karşılandı. Program öncesinde Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu ve Sahil Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı el emeği zeka oyunları ve bitki yetiştiriciliğine yönelik stantlar gezildi.

Karakalem portre hediyesi

Kutlamalar kapsamında 8. sınıf öğrencisi Nazı Guilmametova, kendi çizimlerinden oluşan eserleri sergilerken Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'a çizdiği karakalem portresini hediye etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler adına konuşan 8. sınıf öğrencisi Muhammed Erşed İbrahim Leblebi, okulun yalnızca ders öğrenilen bir yer olmadığını vurgulayarak paylaşma, yardımlaşma ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti. Leblebi ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinerek bilim, sanat, spor ve teknolojiyle gelişmenin yanı sıra öğretmen ve aile desteğinin önemini ifade etti. Konuşmaların ardından 2. sınıf öğrencisi Berat Aykın "Okulumuz", 3. sınıf öğrencisi Hamza Mete Demir ise "Açıldı Okulumuz" isimli şiirleri okudu. Karasu Sahil Sahne Sanatları Kurucusu Feyzi Köse yönetiminde sunulan gösterilerin ardından, 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Okula Dönüş" temalı müzikli gösteri gerçekleştirildi. Program, ilçe protokolünün öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EtkinlikSakaryaKarasuTörenEylülYerelSon Dakika

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