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İBB Başkanı İmamoğlu, Meral Akşener'in açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Meral Akşener'in açıklamalarına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, 'Ben o defteri kapattım, işime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. Eski dost düşman olmaz' dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Meral Akşener\'in açıklamalarına yanıt verdi
20.12.2023 - 16:22,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Ben o defteri kapattım, işime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. Eski dost düşman olmaz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir'den geçecek 13,4 kilometrelik hat boyunca 12 istasyona uğrayacak olan Ataköy- İkitelli metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Sürüş öncesi planları inceleyen İmamoğlu, daha sonra gazetecilerle birlikte test sürüşüne iştirak etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Ceyhun Avşar'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Eski dosttan düşman olmaz"

Test sürüşünde Meral Akşener'in açıklamalarıyla alakalı soruya yanıt veren İmamoğlu, "Dün ben söyleyeceğimi, söyledim. Dünkü konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle diyeyim ya da ilişki tanımlamalarımla, ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edeceğim başka bir şey yok. Çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüz. Eski dost düşman olmaz. Bugün yaşananların tarifini, dün yaptığım gibi anlayın lütfen. Onun dışında küçük küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum. Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz. Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu, hatta bütün ülke, bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Çünkü biz, Türkiye'nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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