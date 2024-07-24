İncesu OSB ERVA Spor Okulu Açıldı

Yerel

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ERVA Spor Okulları projesi çerçevesinde, İncesu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından İncesu ilçesine yaptırılan İncesu OSB ERVA Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.

Açılışa Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar, Ömer Tekeş, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Hakan Dedebağı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Çiçek; "Hep beraber Kayseri olarak büyük bir savaş veriyoruz. Büyük bir medeniyetin evlatları olarak, dünyaya hak, hukuk, nizam getirmiş bir medeniyetin çocukları olarak, dünya mazlumlarının ümidi olarak gençliğimizi bütün belalardan uzak tutmak, onları hak ettikleri yerde olmaları için bir savaş veriyoruz. Bu savaşı, hep beraber yapıyoruz. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, kurumlarımız, STK'larımız hepimiz hep beraber mücadele veriyoruz. İstiyoruz ki bu memleketin hiçbir ferdi, hiçbir genci bir bataklıkta yok olmasın. Depresyona girip kendini yok etmesin, aileleri üzülmesin. Bu savaşta düşmanız gençliğimizi zehirleyen zehir tacirleri. Bu savaşta düşmanımız gençliğimizi bataklığa düşürmek isteyen alçaklar, hainler, terör örgütleri. Hiçbir gencimizi feda etmeyeceğiz. Bunun için gerekirse 24 saat çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ama hiçbir gencimizi, umutsuzluk ve ümitsizlik içerisinde bırakmayacağız" dedi

Jandarmanın, emniyetin geceler boyu çocukların zehirlenmemesi için mücadele ettiklerini ifade eden Vali Çiçek; "Jandarmamız, emniyetimiz operasyonlar yapıyorlar. Sosyal medyada gençlerimizin bataklığa sürüklenmesi için uğraşan koca bir alçaklar ordusu var. Karşısında güvenlik güçlerimiz nasıl mücadele ediyorsa bizlerde hep birlikte mücadele edeceğiz. Gençliğimiz sadece Gençlik Spor İl Müdürlüğü sorumluluğunda değil, Büyükşehir Belediyesinin, Melikgazi, Kocasinan, İncesu Belediyesinin sorumluluğunda değil. Hepimiz bir şeyler yapmalıyız. O yüzden ERVA Spor Okullarını çok önemsiyorum. Her mahallede bir spor okulu açacağız diye çıktığımız bu yolda bugün 37'nci Spor Okulunu açıyoruz. 1,5 yıl gibi bir zamanda 37'nci Spor Okuluna ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün 9 bin lisanlı sporcuya ulaştık. Sporcularımız madalya getirmeye başladılar" diye konuştu. Konuşmasının devamında alanda bulunan çocuklara seslenen Vali Çiçek; "Sevgili Çocuklar! Sizlerin yeri spor salonları, ilim okulları, sanat okulları. Buralara sahip çıkmanızı istiyoruz. Siz bu milletin geleceğisiniz. Yıkılmayacaksınız ayakta dimdik duracaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından İncesu OSB ERVA Spor Okulunun açılışı, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. - KAYSERİ