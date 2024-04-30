İncirliova Belediyesi Sivrisinek ve Zararlı Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

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İncirliova Belediyesi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi amacıyla, sivrisinek ve zararlı haşereler başta olmak üzere, her türlü kemirgen ve zararlı hayvanlara yönelik mücadelesini sürdürdü.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatları ile insan sağlığını tehdit eden, bulaşıcı hastalık taşıyan haşere ve sivrisineklerle mücadele kapsamında İncirliova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tüm mahallelerde uygulanan ilaçlama işlemlerine aralıksız devam edildi. Belediye ekipleri 28 mahallenin tamamında, erken dönem tedbirleri başta olmak üzere, uzun süredir devam ettiği ilaçlama işlemlerini titizlikle uyguladı. Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele kapsamında haşerelerin tespit edilen üreme alanları tekrar tekrar ilaçlanarak dezenfeksiyon işlemleri uygulandı. 28 mahallenin tamamında devam eden çalışmalarda üreme noktası olabilecek durgun sular, kuyu, rögar ve dere kenarları larvasitlerle ilaçlandı.

Çevre temizliği ve halk sağlığı konusundaki hassasiyeti ile tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlgili birim personellerimiz rögarlarda, yağmur suyu kanallarında, su birikintilerinde ve sineklerin larva yapabilecekleri yerlerde, gerekli uygulamaları yapmaya devam ediyorlar. Amacımız, larvasitleri kullanarak sivrisinekleri kaynağında kontrol altına almak ve uçkun evresine yani insanlara zarar veren safhaya geçmeden sivrisineklerle mücadele edebilmek. Önceki yıllarda da yaptığımız uygulamalar sonucunda büyük oranda sivrisinek sorunu yaşamamıştık. İnşallah bu yılda vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda erken dönemde başlatmış olduğumuz çalışmalar yaz boyu devam edecek." ifadelerine yer verdi. - AYDIN