İncirliova Belediyesi Sivrisinek ve Zararlı Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İncirliova Belediyesi Sivrisinek ve Zararlı Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

İncirliova Belediyesi Sivrisinek ve Zararlı Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

İncirliova Belediyesi, vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi amacıyla sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri tüm mahallelerde ilaçlama işlemlerini titizlikle uygulayarak sivrisineklerin üreme alanlarını kontrol altına alıyor.

30.04.2024 17:06  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediyesi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi amacıyla, sivrisinek ve zararlı haşereler başta olmak üzere, her türlü kemirgen ve zararlı hayvanlara yönelik mücadelesini sürdürdü.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatları ile insan sağlığını tehdit eden, bulaşıcı hastalık taşıyan haşere ve sivrisineklerle mücadele kapsamında İncirliova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tüm mahallelerde uygulanan ilaçlama işlemlerine aralıksız devam edildi. Belediye ekipleri 28 mahallenin tamamında, erken dönem tedbirleri başta olmak üzere, uzun süredir devam ettiği ilaçlama işlemlerini titizlikle uyguladı. Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele kapsamında haşerelerin tespit edilen üreme alanları tekrar tekrar ilaçlanarak dezenfeksiyon işlemleri uygulandı. 28 mahallenin tamamında devam eden çalışmalarda üreme noktası olabilecek durgun sular, kuyu, rögar ve dere kenarları larvasitlerle ilaçlandı.

Çevre temizliği ve halk sağlığı konusundaki hassasiyeti ile tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlgili birim personellerimiz rögarlarda, yağmur suyu kanallarında, su birikintilerinde ve sineklerin larva yapabilecekleri yerlerde, gerekli uygulamaları yapmaya devam ediyorlar. Amacımız, larvasitleri kullanarak sivrisinekleri kaynağında kontrol altına almak ve uçkun evresine yani insanlara zarar veren safhaya geçmeden sivrisineklerle mücadele edebilmek. Önceki yıllarda da yaptığımız uygulamalar sonucunda büyük oranda sivrisinek sorunu yaşamamıştık. İnşallah bu yılda vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda erken dönemde başlatmış olduğumuz çalışmalar yaz boyu devam edecek." ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Çevre, Belediye, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova Belediyesi Sivrisinek ve Zararlı Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Mehmet Şimşek“ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Mehmet Şimşek" açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: İncirliova Belediyesi Sivrisinek ve Zararlı Haşerelere Karşı Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement