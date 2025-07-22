İncirliova\'da aşure hayrı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediyenin katkılarıyla Akçeşme Mahallesi'nde aşure hayrı düzenlendi.

İncirliova Belediyesi'nin katkılarıyla Akçeşme Mahallesi'nde Aşure hayrı düzenlendi. Aşure hayrına ilgi yoğun olurken İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Aşure hayrımız ile hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik hem de paylaşmanın güzelliğini canlarımız ile birlikte yaşadık. Paylaşmayı ve dayanışmayı hatırlatan, Muharrem ayının tüm insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni ederken, Kerbela şehitlerimiz için tutulan Yas-ı Matem oruçlarının ve yapılan tüm ibadetlerin hak katında kabul olmasını diliyor, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum. Bu anlamlı hayrın düzenlenmesinde emeği geçen Akçeşme Mahalle Muhtarımız Esra Türkeri'ye ve belediyemizin tüm birim çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - AYDIN