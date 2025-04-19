İncirliova'da İngiliz Veterinerlik Öğrencilerine Deve Kültürü Tanıtıldı - Son Dakika
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İncirliova'da İngiliz Veterinerlik Öğrencilerine Deve Kültürü Tanıtıldı

İncirliova\'da İngiliz Veterinerlik Öğrencilerine Deve Kültürü Tanıtıldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İngiltere'den gelen veterinerlik fakültesi öğrencilerine deve yetiştiriciliği hakkında bilgi vererek, İncirliova'nın meşhur ürünlerini ikram etti. Öğrenciler, çiftlik ziyaretinde oldukça keyifli anlar yaşadı.

19.04.2025 17:32  Güncelleme: 17:37
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İngiltere'den gelen veterinerlik fakültesi öğrencilerine çiftliğinde devecilik ile ilgili bilgi verdi. Yabancı öğrencilerin develeri yakında görme fırsatı sunan Başkan Kaya, çiftliğinde ağırladığı öğrencilere İncirliova'nın meşhur ürünlerini de ikram etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi IVSA öğrenci topluluğunun organizatörlüğünde İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nden Aydın'a gelen öğrenciler, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın deve çiftliğini ziyaret etti. Aydın İVSA öğrenci topluğu ile birlikte çiftliği gezen öğrencilere Başkan Kaya, deve yetiştiriciliği ve devecilik kültürüne ilişkin bilgiler verdi. Hayatlarında ilk kez deve gören öğrenciler, hem hayvanlara olan ilgileri hem de Başkan Kaya'nın misafirperverliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Çiftlik gezisinin ardından öğrencilere deve sütü, İncirliova'nın meşhur inciri ve çileği ikram edildi.

"Bu kültürü geleceğe taşımak istiyoruz"

Avrupalı öğrencilere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kaya, "Yıllardır severek yaptığımız deve yetiştiriciliği bizim için bir yaşam tarzı. İngiltere'den gelen genç misafirlerimize bu kültürü tanıtmak bizim için büyük gurur. Bu kültür bizim geçmişimiz, onu yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz" dedi.

Veteriner Fakültesi IVSA öğrenci topluluğu üyesi Zahide İrem Gürcan da organizasyonun kültürlerarası etkileşim açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her yıl farklı ülkelerle öğrenci değişimi yapıyoruz. Bu yıl İngiltere'den gelen öğrencilerle hem mesleki hem kültürel bir paylaşım sağladık. İncirliova'daki bu ziyaret, onlar için unutulmaz bir deneyim oldu" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova'da İngiliz Veterinerlik Öğrencilerine Deve Kültürü Tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İncirliova'da İngiliz Veterinerlik Öğrencilerine Deve Kültürü Tanıtıldı - Son Dakika
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