Gerenkova Cemiyet Alanı için incelemelerde bulunuldu
05.03.2026 18:08  Güncelleme: 18:09
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Gerenkova Mahallesi'nde yapılması planlanan kapalı düğün salonu ve cemiyet alanı için incelemelerde bulundu. Proje, mahalle sakinlerine daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Gerenkova'da yapılması planlanan kapalı düğün salonu ve cemiyet alanı için incelemelerde bulundu.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme Komisyonu Başkanlığı (YİKOP) iş birliği ile İncirliova Gerenkova Mahallesi'ne yapılacak olan kapalı düğün salonu ve cemiyet alanı için Mahalle Muhtarı Ayhan Bilici ve İncirliova Belediye birim müdürleri ile alanda ilk incelemeleri gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Kısa sürede tamamlayacağımız çalışma ile mahalle sakinlerimizin düğün, cemiyet ve hayırlarını rahat ve ferah bir ortamda, huzur içerisinde yapmalarını sağlayacak güzel bir alanı mahallemize kazandıracağız. Bu önemli çalışmanın yapılmasındaki emeklerinden dolayı Aydın Valimiz Yakup Canbolat'a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelişen ve büyüyen İncirliova için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aytekin Kaya, Etkinlikler, Belediye, Yerel, Son Dakika

