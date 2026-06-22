İncirliova'da Yeni Gasilhane ve Morg hizmete başladı - Son Dakika
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İncirliova'da Yeni Gasilhane ve Morg hizmete başladı

İncirliova\'da Yeni Gasilhane ve Morg hizmete başladı
22.06.2026 13:34  Güncelleme: 13:36
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İncirliova Belediyesi tarafından Merkez Mezarlığı girişinde inşa edilen modern gasilhane ve morg tesisinde ilk defin hizmeti gerçekleştirildi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde İncirliova Asri (Merkez) Mezarlığı girişinde inşa edilen yeni gasilhane ve morg hizmet vermeye başladı. Yeni tesiste ilk defin hizmeti gerçekleşti.

Vatandaşlara daha kaliteli ve modern şartlarda defin hizmeti sunulması amacıyla yapımına başlanan tesis vatandaşların kullanımına sunuldu. Yeni yatırımla birlikte daha önce mobil olarak yürütülen defin hizmetleri artık modern ve donanımlı bir tesiste gerçekleştirilmeye başlandı.

Yaklaşık 200 metrekare alana sahip olan tesiste bay ve bayan gasilhane bölümleri, morg, kefen odası, personel odası, bekleme alanı ve depo yer alıyor. Yeni tesisle birlikte hem hizmet kalitesi artacak hem de vatandaşların ihtiyaçları daha sağlıklı şartlarda karşılanacak.

Yeni tesise ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Belediye olarak vatandaşlarımızın yalnızca mutlu günlerinde değil, en zor ve hüzünlü anlarında da yanlarındayız. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri en iyi şartlarda sunmak için başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık.

Merkez Mezarlığımızın girişinde bulunan yeni gasilhane ve morg tesisimizle defin hizmetlerimizi daha modern, daha düzenli ve daha sağlıklı şartlarda gerçekleştireceğiz. Yeni gasilhane ve morgunuz İncirliovamıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde ihtiyaç duydukları hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova'da Yeni Gasilhane ve Morg hizmete başladı - Son Dakika

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