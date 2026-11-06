İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü okul ve kurumlara organ bağışı bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü okul ve kurumlara organ bağışı bilgilendirmesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü okul ve kurumlara organ bağışı bilgilendirmesi yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında okul ve kamu kurumlarına bilgilendirme ziyaretleri düzenledi. Belediyede kurulan standda vatandaşlara organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü anlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli ziyaretler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, eğitim kurumlarından kamu kurumlarına kadar farklı noktalarda organ bağışının hayati önemini anlattı.

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzzet Ayaydın İlkokulu, İncirliova Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde organ bağışının önemi ve organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Belediyede bilgilendirme standı kuruldu

Etkinlikler kapsamında İncirliova Belediyesinde bilgilendirme standı da kuruldu. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgi verilerek bağış bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalar için yeni bir yaşam umudu olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA
Organ Bağışı HaftasıİncirliovaGüncelSağlıkYerelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:50:25. #7.13#
SON DAKİKA: İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü okul ve kurumlara organ bağışı bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android