İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü okul ve kurumlara organ bağışı bilgilendirmesi yaptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli ziyaretler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, eğitim kurumlarından kamu kurumlarına kadar farklı noktalarda organ bağışının hayati önemini anlattı.

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzzet Ayaydın İlkokulu, İncirliova Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde organ bağışının önemi ve organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Belediyede bilgilendirme standı kuruldu

Etkinlikler kapsamında İncirliova Belediyesinde bilgilendirme standı da kuruldu. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı konusunda bilgi verilerek bağış bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalar için yeni bir yaşam umudu olduğu vurgulandı.