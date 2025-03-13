İncirliova\'nın Tarihi Hangar Kafe ve Restoranı Ramazan İftarlarının Gözdesi

İncirliova Belediyesi'ne ait Tarihi Hangar Kafe ve Restoran, iftarlarda vatandaşların en çok tercih ettiği mekanlardan olurken, İncirliova Belediyesi Başkanı Aytekin Kaya, "Menülerimizi Ramazan ayına göre ayarladık. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel iftarlarda bir arada olmaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İncirliova Belediyesi tarafından restore edildiği tarihten itibaren vatandaşlarca ilçenin en çok rağbet gören mekanı haline gelen Tarihi Hangar Kafe ve Restoran, Ramazan ayında da tercih edilmeye devam ediyor. Nezih bir atmosferde, sevdikleriyle birlikte iftarda bir arada olmak isteyen vatandaşlar, Tarihi Hangar'ın huzurlu ve keyifli ortamını tercih ediyor. Ramazan'ın ruhuna uygun olarak, geleneksel lezzetlerin modern dokunuşlarla sunulduğu mekan, menüleri ve sıcak atmosferiyle iftar sofralarına özel bir renk katıyor. 4 çeşit yemeğin 300 TL'ye sunulduğu mekanın tarihi dokusu ve sakin ortamı, misafirlere keyifli anlar yaşatıyor.

Geçtiğimiz günlerde bahçesi yeni bir görünüme kavuşturulan restoran ile ilgili açıklamalarda bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Tarihi Hangar Kafe ve Restoranımız mübarek Ramazan ayında da, iftarlarda bir arada olmak isteyen vatandaşlarımız ile dolup taşmaya devam ediyor. Menülerimizi Ramazana göre ayarladık. Her güne özel, uygun fiyatlı ve lezzetli menülerle vatandaşlarımıza çok güzel bir ortamda hizmet veriyoruz. Her kesimden vatandaşımızın yoğun ilgisi Ramazan sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor. Bizler de vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel iftarlarda bir arada olmaları için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - AYDIN