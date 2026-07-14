Başkan Kaya: "İncirliova tarihinin en büyük altyapı yatırımına başladık" - Son Dakika
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Başkan Kaya: "İncirliova tarihinin en büyük altyapı yatırımına başladık"

Başkan Kaya: "İncirliova tarihinin en büyük altyapı yatırımına başladık"
14.07.2026 13:13  Güncelleme: 13:15
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İncirliova Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, ilçe tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan 1,3 milyar TL değerindeki kanalizasyon ve yağmur suyu projesinde çalışmalar fiilen başladı. 52 kilometrelik hatla modern altyapı hedefleniyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleriyle ilçeye kazandırılan, yaklaşık 1,3 milyar TL değerindeki İncirliova tarihinin en büyük altyapı yatırımında çalışmalar fiilen başladı. İlk kazmanın vurulduğu proje kapsamında, ilçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı modern bir yapıya kavuşturulacak.

İncirliova Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen dev yatırım; başta Sandıklı Mahallesi ve Yahya Ümit Orbay Caddesi olmak üzere Cumhuriyet, Zafer ve İstiklal mahallelerini kapsayacak. Etaplar halinde 52 kilometrelik hatta yürütülecek çalışmalarla ilçeye uzun yıllar hizmet edecek güçlü ve modern bir altyapı sistemi kazandırılacak.

Çalışmaların başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Başkan Kaya, "İlçemiz tarihinin en büyük altyapı yatırımı için ilk kazmayı vuruyoruz. İncirliova'nın merkez mahallelerinin büyük bir bölümünü kapsayan 1,3 milyar TL değerinde dev bir yatırımı hayata geçiriyoruz. İlçenin en büyük sorunlarından birini çözüme kavuşturuyoruz. Etap etap sürdürülecek çalışmalarla vatandaşlarımızı güçlü, modern ve uzun ömürlü bir altyapıyla buluşturacağız. Bu dev yatırım İncirliovamıza hayırlı olsun" dedi.

İncirliova'da büyük bir yatırım hamlesi başladığına dikkat çeken Başkan Kaya, "Hemşehrilerimize her gün yeni bir müjde veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve devletimizin katkılarıyla İncirliovamızda dev yatırımlara imza atıyoruz. İlerleyen süreçte vatandaşlarımıza yeni müjdelerimiz de olacak. Bu büyük yatırımı İncirliovamıza kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kaya: 'İncirliova tarihinin en büyük altyapı yatırımına başladık' - Son Dakika

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