İnebolu'da öğrencilerden kanalizasyon ve lağım talebi - Son Dakika
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İnebolu'da öğrencilerden kanalizasyon ve lağım talebi

İnebolu\'da öğrencilerden kanalizasyon ve lağım talebi

İnebolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaymakamlık koltuğuna oturan öğrenciler, İnebolu Belediyesini telefonla arayarak kanalizasyon ve lağımın denize akıtılmamasını istedi.

22.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kaymakamlık koltuğuna oturan öğrenciler, İnebolu Belediyesini telefonla arayarak kanalizasyon ve lağımın denize akıtılmamasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencilerine bıraktı. Kaymakamlık koltuğuna oturan ilkokul öğrencileri, İnebolu Belediyesi ve bazı kurumları arayarak talepte bulundu. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın koltuğuna oturan Mustafa Şerbetçi İlkokulu öğrencisi Esila Buğlem Kaş ve Ali Karagülleoğlu, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner'i telefonla arayarak, kanalizasyon ve lağımın denize akıtılmamasını istedi.

Lağım ve kanalizasyonun sebebiyle denizin kirlendiğini söyleyen Esila Buğlem Kaş, "Bizler de serinlemek için denize girdiğimizde o pislikler ağzımıza geliyor. Bu da bizleri hasta ediyor, çeşitli hastalıklar oluşuyor. Ayrıca denizdeki balıklar ölüyor. Balık türleri bu sebepten ötürü azalıyor. Denizimizde kirleniyor. Balıklar denize giden pislikleri yutuyor. Bizlerde balık yediğimizde o pislikleri yutmuş oluyoruz. Denize girdiğimizde yine o pislikleri yutuyoruz. Bu da bizleri hasta ediyor" dedi.

İnebolu'nun ağaçlandırılmasını da isteyen Kaş, ilçede sorun haline gelen sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma yapılmasını talep etti. Son olarak Kaş, otopark sorununun da çözülmesi talimatı verdi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, öğrencileri okullarına makam aracı ile uğurladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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