İnegöl Belediyesi 425 Aileye Kış İçin Isınma Yardımı Yaptı - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi 425 Aileye Kış İçin Isınma Yardımı Yaptı

İnegöl Belediyesi 425 Aileye Kış İçin Isınma Yardımı Yaptı

İnegöl Belediyesi, sosyal yardım projeleri kapsamında, 2024-25 kış dönemi için 425 aileye toplam 1 milyon 275 bin TL ısınma yardımı dağıttı. Her aileye 3 bin TL nakdi destek sağlandı.

09.12.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ısınma yardımları çerçevesinde 425 aileye 3 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 275 bin TL ısınma yardımı yaptı.

İnegöl Belediyesi tarafından 2024-25 kış dönemi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla toplam 425 aileye ısınma yardımı yapıldığı açıklandı.

Her aileye 3 bin TL ısınma yardımı

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı itibariyle hava kalitesine etki eden kömür ve katı yakıtların yakılmasının yasaklanmasının ardından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ısınma yardımlarını nakdi yardım şeklinde yapmaya başlamıştık. Kömür yerine 4 yıldır nakdi olarak bir defaya mahsus vatandaşların hesap numaralarına gönderim yapılıyor. Ailelerimizin güncel adres ve durum kontrolleri yapılarak yardım listeleri oluşturuluyor. 2024-25 kış dönemi için de ısınma yardımlarımız nakdi yardım olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 425 ailemize, her aileye 3 bin TL olmak üzere tek seferlik ödeme gerçekleşti. Toplamda 1 milyon 275 bin TL'lik ısınma yardımı yapıldı."

Hesap numarası olmayan ailelerin yardımları evlerine teslim ediliyor

"Banka hesap numaraları olmayan, hesap açacak durumda olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin ısınma yardımları da görevli mutemet ve ekiplerimiz tarafından bizzat evlerine gidilerek elden teslim ediliyor. Sosyal yardımlarımız yıl içerisinde aktif olarak devam etmektedir. Kayıt işlemleri ve yardımlar devam ediyor."

"Hayra ortak olan herkese teşekkür ediyorum"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Kış dönemi için ısınma yardımlarımız ailelerimize ulaştırıldı. Kayıtlarımız yıl içerisinde her dönem devam ediyor. Gıda, ısınma, sıcak yemek ve eğitim yardımları gibi birçok alanda ailelerimize destek vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize karınca kararınca hem müdürlük hem de dernek olarak destek olmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin de katkıları bizim için oldukça değerli. Hayra ortak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi 425 Aileye Kış İçin Isınma Yardımı Yaptı - Son Dakika

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