İnegöl Belediyesi Mer-Pa Kapalı Pazaryeri Otoparkını Hizmete Açtı

İnegöl Belediyesi, Mer-Pa Kapalı Pazaryerinin 285 araç kapasiteli katlı otoparkını bölge sakinlerinin kullanımına açtı. 7/24 açık olacak ve plaka tanıma sistemiyle çalışacak otoparktan vatandaşlar ücretsiz faydalanacak.
Şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak ve parklanma sorununa çözüm üretmen adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, daha önce sadece Perşembe ve Cuma günleri Pazar kurulduğunda kullanılan Mer-Pa katlı otoparkını vatandaşların hizmetine sundu. 285 araçlık otopark, bölge sakinlerinin günlük parklanmaları için ücretsiz olarak hizmet verecek. Otoparktan faydalanmak isteyen vatandaşlar plaka tanıma sistemine kayıt yaptırarak bariyerle kontrol altında tutulan otoparka girip çıkabilecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Mer-Pa kapalı Pazar yerimizde bir katlı otoparkımız vardı. Bu otopark Perşembe ve Cuma günleri pazarcılar başta olmak üzere pazara gelen vatandaşlar için kullanılıyordu. Cumartesi günü itibariyle otoparkta 7/24 güvenlik personeli duracak şekilde bir düzenlemeye giderek, 285 araçlık otoparkı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Burada bölge sakini vatandaşlarımız 7/24 otoparkı kullanabilecekler. Ancak otopark sadece bireysel kullanıcılar için açık olacak. Uzun süreli parklanmalardan ziyade, günlük giriş çıkış yapan araçlar olacak. Pazar kurulan günlerde burası yine pazarcılara ve diğer vatandaşlarımıza da açık olacak" dedi.
Sadece kayıtlı araçlar girebilecek
Otopark giriş çıkışlarının kontrolü için Plaka Tanıma Sistemi kurulduğunu açıklayan Taban, "Otoparkı kullanacak araçlar plaka tanıma sistemimize kayıtlı olacak. Otopark girişine bariyerler kuruldu. Kayıtlı araçlar için bariyerler otomatik olarak açılıp kapanacak. Aynı zamanda otopark içinde 7/24 görevli güvenlik personelimiz de olacak. Kayıtlı olmayan araçlar otoparka giremeyecek" diye konuştu.
Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Mer-Pa kapalı Pazar yerinde bulunan güvenlik noktasına müracaat etmesi gerektiğini de duyuran Başkan Taban, "Vatandaşlarımız buraya ehliyet ve ruhsat fotokopisi ile başvurduklarında kayıtları yapılacak. Otopark ağırlıklı olarak gece parklanmaları için vatandaşa hizmet verecek. Bölge sakinlerimiz için burası alternatif bir parklanma alanı olacak" açıklamalarında bulundu. - BURSA
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