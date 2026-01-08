İnegöl Belediyesi\'nden İclaliye Mahallesi\'nde meydan düzenlemesi

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında İclaliye Mahallesi'nde yeni bir meydan düzenlemesi gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kırsal İclaliye Mahallesi'nde meydan düzenlemesi yapıldı. Toplam 390 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilen düzenleme kapsamında, 65 metrekare yeşil alan ve 325 metrekare sert zemin oluşturuldu. Çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerinin bir araya gelip vakit geçirebileceği, daha düzenli ve estetik bir meydan kazandırıldı. Sert zemin alanlarında renkli parke taş uygulaması yapılırken, çocuk oyun alanının zemini yenilenerek kum ilavesiyle daha güvenli hale getirildi.

Meydan düzenlemesi kapsamında yalnızca açık alanlar değil, mahalleye hizmet veren yapılar da elden geçirildi. Muhtarlık binası ve lojmanında bakım-onarım çalışmaları yapılarak binaların boyası yenilendi. Yeşil alanlarda ise doğaya katkı sağlayacak şekilde ıhlamur, şeker akçaağacı ve çınar yapraklı akçaağaç türlerinde toplam 5 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca çalı grubu bitkilerle alanın peyzaj düzenlemesi tamamlandı.

Başkan Taban yeni meydanı yerinde inceledi

Aralık ayı itibarıyla tamamlanan projeyi Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri yerinde inceledi. İclaliye Mahallesi sakinlerinden de olumlu geri dönüşler alan meydan düzenlemesinin sosyal hayatın canlanmasına, çocuklar ve aileler için güvenli ortak kullanım alanlarının oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi. İnegöl Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği bu yatırımlar şehir merkezi ile kırsal alanlar arasındaki hizmet dengesini de sağlarken, bu uygulamalarla vatandaşların yaşadıkları yerde daha konforlu ve nitelikli bir çevreye sahip olmaları amaçlanıyor. - BURSA