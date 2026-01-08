İnegöl Belediyesi'nden İclaliye Mahallesi'nde meydan düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İnegöl Belediyesi'nden İclaliye Mahallesi'nde meydan düzenlemesi

İnegöl Belediyesi\'nden İclaliye Mahallesi\'nde meydan düzenlemesi
08.01.2026 16:49  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi, İclaliye Mahallesi'nde 390 metrekarelik bir alanda düzenleme yaparak, mahalle sakinlerine estetik ve güvenli bir meydan kazandırdı. Çocuk oyun alanı ve yeşil alanların da olduğu projeyle, yaşam kalitesi artırılmayı hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında İclaliye Mahallesi'nde yeni bir meydan düzenlemesi gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kırsal İclaliye Mahallesi'nde meydan düzenlemesi yapıldı. Toplam 390 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilen düzenleme kapsamında, 65 metrekare yeşil alan ve 325 metrekare sert zemin oluşturuldu. Çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerinin bir araya gelip vakit geçirebileceği, daha düzenli ve estetik bir meydan kazandırıldı. Sert zemin alanlarında renkli parke taş uygulaması yapılırken, çocuk oyun alanının zemini yenilenerek kum ilavesiyle daha güvenli hale getirildi.

Meydan düzenlemesi kapsamında yalnızca açık alanlar değil, mahalleye hizmet veren yapılar da elden geçirildi. Muhtarlık binası ve lojmanında bakım-onarım çalışmaları yapılarak binaların boyası yenilendi. Yeşil alanlarda ise doğaya katkı sağlayacak şekilde ıhlamur, şeker akçaağacı ve çınar yapraklı akçaağaç türlerinde toplam 5 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca çalı grubu bitkilerle alanın peyzaj düzenlemesi tamamlandı.

Başkan Taban yeni meydanı yerinde inceledi

Aralık ayı itibarıyla tamamlanan projeyi Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileri yerinde inceledi. İclaliye Mahallesi sakinlerinden de olumlu geri dönüşler alan meydan düzenlemesinin sosyal hayatın canlanmasına, çocuklar ve aileler için güvenli ortak kullanım alanlarının oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi. İnegöl Belediyesi'nin kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği bu yatırımlar şehir merkezi ile kırsal alanlar arasındaki hizmet dengesini de sağlarken, bu uygulamalarla vatandaşların yaşadıkları yerde daha konforlu ve nitelikli bir çevreye sahip olmaları amaçlanıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnegöl, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden İclaliye Mahallesi'nde meydan düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:53:02. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nden İclaliye Mahallesi'nde meydan düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.