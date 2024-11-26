İnegöl Belediyesi'nden Sanayi Bölgelerine Otopark Düzenlemesi - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden Sanayi Bölgelerine Otopark Düzenlemesi

İnegöl Belediyesi\'nden Sanayi Bölgelerine Otopark Düzenlemesi

İnegöl Belediyesi, Ağaç İşleri Bölgesi'nde atıl alanları otoparka dönüştürerek sanayi esnafının ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Metal Sanayi Bölgesi'nde başlayan uygulama, Ağaç İşleri Sanayi bölgesinde de devam ediyor.

26.11.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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İnegöl Belediyesi Temmuz ayında Metal Sanayi Bölgesinde yaptığı otopark düzenlemelerinin devamında Ağaç İşleri Bölgesinde de atıl haldeki alanları otopark olarak düzenledi. Sanayi bölgelerinde benzer uygulamaların devam edeceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi sanayi bölgelerinde işletmelerce uygunsuz şekilde araç ve malzeme depolamak adına kullanılan yeşil alanlarda yaptığı düzenlemeyle atıl vaziyetteki bu alanları otoparka dönüştürüyor. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin talebi üzerine Temmuz ayında Metal Sanayi Bölgesinde başlayan çalışma, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde devam etti.

Atıl haldeki alanlar otoparka dönüşüyor

Metal sanayide araçlarla çevrilmiş halde atıl vaziyetteki yeşil alanda yapılan düzenlemeyle, İnegöl Belediyesi burayı sanayi esnafının da faydalanacağı otoparka dönüştürdü. Bölgede yaklaşık 180 araçlık otopark üretilmişti. Bu çalışmanın devamında Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi bölgesinde de yine Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi talebi üzerine bir otopark düzenlemesi yapıldı. İpekyolu Caddesi ile 12. Sokak kesişiminde bulunan alanın planda yeşil alan olarak gözükmesine rağmen işletmelerce malzeme depolamak suretiyle işgal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, bölgede işyerleri önünde sürekli sevkiyatlar olduğundan ve bir otopark sıkıntısı da yaşandığından hem alanın işgalini önlemek hem de bölgede asli ihtiyaç olan düzenli otoparka dönüşmesini sağlamak için çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü burada 15 araçlık otopark düzenlemesi yaptı.

Başkan Taban yerinde inceledi

Belediye Başkanı Alper Taban, Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan çalışmayı bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Benzer düzenlemelerin sanayi alanlarında devam edeceği de ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl Belediyesi'nden Sanayi Bölgelerine Otopark Düzenlemesi - Son Dakika

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