İnegöl'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında protokol ve vatandaşlar bir araya geldi. Programda Kurban Bayramı dualarla karşılandı.

17.06.2024 13:29
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İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programı İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Protokolün yanı sıra vatandaşların da katılım gösterdiği programda, Kurban Bayramı dualarla karşılandı.

İnegöl protokolü, Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Bugün 15.00'da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilen programa; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar olmak üzere şehrin tüm dinamikleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Belediye Başkanı Alper Taban bir selamlama konuşması yaptı. Taban, "Yeni bir bayrama kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir yandan da hüznünü yaşıyoruz. Öncelikle Cenabı Allah'a hamd ediyorum. Ülkemizde bayramı huzur ve barış içerisinde idrak ediyoruz. Ancak İslam coğrafyası başta olmak üzere mazlum insanların zor durumda olduğunu, savaş altında, zulüm altında olduğunu görüyoruz. İnşallah onların da sona ermesini arzu ediyoruz. Kavganın, savaşın kimseye faydası yok. Burada huzur içerisinde bayramı kutlarken, bunun da sürdürülebilirliğinin tek yolu kardeşliği, birlik beraberliği arttırmak. Bunlar insana yakışan şeyler. İnşallah birlik beraberliğimiz böyle devam etsin" dedi. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin tüm birimleriyle bayramda çalışmalarına devam ettiğini de ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise Kurban Bayramının birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olduğuna dikkat çekerek, "Elhamdülillah bizim ülkemizde huzur var, birlik ve beraberlik içerisinde bayramımızı kutluyoruz. Ancak Filistin'de, Gazze'de aynı durum yok. İnşallah rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizin kendi topraklarında bu şekilde bayram kutlamalarını nasip etsin diye dua ediyoruz. Allah o katliamı yapan vahşi sürüleri de kahru perişan etsin. Rabbim burada İnegöl'ümüzde de bayramı her anlamda güzel şekilde geçirmeyi nasip etsin. Bugün yine şehrimizin yeni merkezinde, meydanındayız. Geçen bayram ilk kez burada bayram kutlamıştık. Tüm ilçe halkımıza sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmelerini niyaz ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan da sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi dileyerek şöyle konuştu:

"Biz bayram sevinci yaşıyoruz ama bir tarafımız da hüzünlü. Biz tabi ki ülkemizde huzur içerisinde, güven içerisinde bayramımızı geçiriyoruz. Ancak dünyanın dört bir yanında kan ve gözyaşı durmuyor. İnşallah bu bayramda yaptığımız ibadetler, ettiğimiz dualar zulmün bitmesine vesile olsun."

Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası protokol üyeleri İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı. Ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile İnegöl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek buradaki personelle bayramlaşıldı. Protokol üyeleri daha sonra Huzur Evi ile Yenice Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti. Yaşlıların ve çocukların bayramı tebrik edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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