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İnegöl'ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi - Son Dakika

İnegöl'ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi

25.11.2021 16:45
İnegöl'ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi

İnegöl Belediyesi, merkezdeki mezarlıkların tamamının doluluk oranına ulaşması üzerine ilçenin güneyinde İsaören Mahallesi sınırları içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yeni bir kent mezarlığı oluşturdu.

İnegöl Belediyesi, merkezdeki mezarlıkların tamamının doluluk oranına ulaşması üzerine ilçenin güneyinde İsaören Mahallesi sınırları içerisinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yeni bir kent mezarlığı oluşturdu. Merkeze 2 kilometre mesafedeki yeni kent mezarlığı, defin için hazır hale getirildi.

İnegöl'de şehir merkezinde 12 mezarlık bulunurken, bu mezarlıklardan İstanbullu Hasan Mezarlığı, Kavaklaraltı Mezarlığı, Hastane Mezarlığı, Mahmudiye Mezarlığı, Orhaniye Mezarlığı, Mesudiye Cami İçi ve Dere Boyu Mezarlıkları ve Alanyurt Köy İçi Mezarlığı tamamen doldu ve defne kapatıldı. Akhisar Mezarlığı, Huzur Mahallesi Mezarlığı ve Mahmudiye Mahallesi 2. etapta ise çok az sayıda mezar yeri bulunurken, son olarak hizmete alınan Alanyurt Hamzabeyli Sadıkağa Kent Mezarlığında da yüzde 25'lik doluluk oranına ulaşıldı. İnegöl Belediyesi, mezarlık alanların hızla tükenmesi üzerine şehrin güneyinde İsaören Mahallesinde yeni bir kent mezarlığı oluşturmak için bir süre önce çalışmalara başlamıştı.

Merkeze 2 kilometre mesafede İnegöl Belediyesine ait 4.869 m2'lik alan ile Bursa Büyükşehir Belediyesine ait biri 14.424, diğeri 3.187 metrekarelik 3 parsel birleştirilerek toplam 22.480 m2'lik yeni bir mezarlık alanı oluşturuldu. Etap etap hizmete açılacak alanın 985 metrekare alandan oluşan ilk etap çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Şu an hal-i hazırda 9 adet mezar yeri defin alınacak duruma geldi. Burada yürüyüş yolları yapıldıktan sonra ilk etap çalışmaları tamamlanmış olacak. İlk etapta yaklaşık 180 mezar yeri olacak. İlk etap dolduktan sonra diğer bölümlerle ilgili çalışmalar başlayacak. Mezarlık alanı toplamında 4 bine yakın mezar yeri bulunacak ve şehrin yaklaşık 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak.

Merkezde mükerrer defin harici defin yapılamıyor

Belediye Başkanı Alper Taban, defne hazır hale gelen alanda incelemelerde bulundu. Alper Taban, "Bugün İsaören Mahallemizde oluşturmaya çalıştığımız, geçmişte de planlarımızda mezarlık alanı olarak ayrılmış olan yeri aktif etmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizde var olan özellikle merkezde mukim olan mezarlıklarımızın pek çoğu doluluk oranına ulaştı ve define kapalı duruma getirildi. Yeni bir mezar yerimi kazımı gerçekleşmiyor ancak mevcut mezar yerine üzerinden en az 5 yıl geçmiş ise birinci derece yakınının defni yapılabiliyor. Şehir merkezimizde define açık olan Mahmudiye mezarlığımızın 2. etabı var. Orası da artık son demlerini yaşıyor. Orada ad tek tük kalan alanlar dolduruluyor. Bir de Alanyurt'ta Hamzabeyli Sadıkağa Kent Mezarlığımız var. Orada defin yapabiliyoruz ancak şehrin güney hattında da şuanda planlarımızda var olan halihazırdaki mezarlık alanını Büyükşehir Belediyemizin de destek ve çalışmalarıyla, bizlerin de girişimleriyle aktif etmek üzere çalışmalar yapılıyor. İlk etapta hemen arkamızda gördüğünüz tel örgü ile çevrilmiş alan define hazır hale getirildi. Takip eden günlerde içerisinde de yürüyüş yolları ve geçiş alanları tanzim edilerek mezarlığımız hazır hale getirilecek" dedi. - BURSA

İnegöl'ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi
İnegöl'ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi
İnegöl'ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl'ün yeni mezarlığı defne hazır hâle getirildi - Son Dakika


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