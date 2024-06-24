İngiltere Kralı II. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yerel

İngiltere Kralı II. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı II. Charles\'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı II. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından beyin sarsıntısı ve hafif yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 73 yaşındaki prensesin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

24.06.2024 15:59
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İngiltere Kralı II. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından beyin sarsıntısı ve hafif yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Kralı II. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde kaza geçirdi. Dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde geçirdiği kazanın ardından hafif şekilde yaralanan ve beyin sarsıntısı geçiren 73 yaşındaki Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı. Gözlem amaçlı Southmead Hastanesi'nde tedavisi süren prensesin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kralın durumu yakından takip ettiği ve bilgilendirildiği aktarıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İngiltere Kralı II. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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