İnhisar Kaymakamı öğrencilere masa ve sandalye yardımında bulundu

Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant güzel bir projeye imza attı.
İnhisar Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, BİL-EN Projesi kapsamında evlerinde çalışması masası ve sandalyesi olmayan öğrencilere masa ve sandalye yardımında bulundu.
BİL-EN Projesi kapsamında ilk günden bu yana eğitim için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bu adımlardan biri ise öğrencilere çalışma masası ve sandalye desteği oldu. Bu imkan sayesinde İnhisar İlçesinde birçok öğrenci çalışma masasına sahip oldu. Kaymakam Nalbant ise çalışma masası ve sandalye dağıtımının ardından proje paydaşlarına teşekkür etti. - BİLECİK
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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