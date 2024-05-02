İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Esnemez Mahallesi\'nde yeni proje için incelemelerde bulundu

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe kırsalında bulunan Esnemez Mahallesi'nde hayata geçireceği yeni proje için mahalle sakinleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

Serhat Hamamcı, söz verdiği ve yakın zamanda çalışmalarına başlayacağı Esnemez Mahallesi Sosyal Tesisi projesi için Mahalle Muhtarı Alaaddin Zenbel, mahalle sakinleri ve fen işleri personeli ile birlikte tesisi için ayrılan alanda incelemelerde bulundu.

Projenin detayları ve alanda yapılacak hazırlıklar ile ilgili incelemeler yapan Hamamcı, yapımına yakın zamanda başlanacak olan Esnemez Mahallesi Sosyal Tesis için ilçe sakinlerine verdikleri sözleri birer birer yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Hamamcı ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda projeler geldirdiklerini belirterek "Yeni projemiz Esnemez Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR