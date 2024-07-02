İnönü Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi Projesi İçin İncelemelerde Bulundu

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda daha önceden projeleri arasında yer alan küçük sanayi sitesi için planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Hamamcı, belediye fen işleri ekibiyle birlikte ilçe içerisinden geçen Bursa- Kütahya otoyolu üzerinde bulunan eski kantar alanına kurulması planlanan küçük sanayi sitesi için inceleme yaptı. İlçe esnafı ve vatandaşlar ile yapılan istişareler sonrası talep edilen sanayi sitesi projesiyle tamir ve bakım işi ile uğraşan esnafın bir noktada toplanması amaçlanıyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, belediye olarak mevcut alandaki kantarı üreticilerin talepleri doğrultusunda İnönü Belediyesi fen işleri şantiyesi alanının yanına taşınması ve eski kantar alanına ise ilçenin önemli bir eksiğini giderecek olan küçük sanayi sitesi yapmak için proje çalışması başlattıklarını açıkladı. - ESKİŞEHİR