İnönü Belediyesi Seyitali Mahallesi\'nde Kilitli Parke Taşı Yol Yapımına Başlıyor

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'nın talimatıyla Seyitali Mahallesi'nde kilitli parke taşı yol yapım çalışmaları başlıyor.

İnönü İlçesi'nin Seyitali Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda ve Başkan Hamamcı'nın talimatıyla yapımına başlanacak olan kilitli parke taşı yol yapım çalışması öncesi İnönü Belediyesi'ne ait greyder ile taş döşenecek olan yolda tesviye ve yol düzeltme çalışmaları yapıldı. Seyitali sakinlerinin daha rahat ulaşım sağlamaları için çalışmalarını son hızıyla başlatan ekipler, kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları için ön hazırlık aşamasında. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, daha güzel bir İnönü için her alanda çalışmalara devam ettiklerini ve dış mahallelerde yol yapım çalışmalarının da sürdürüleceğini söyledi. - ESKİŞEHİR