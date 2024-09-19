Eskişehir\'de Gaziler Günü Töreni

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

Tören programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken İnönü Kaymakamı Ahmet Yıldız ve İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Jandarma Astsubay Oğuzhan Ertaş'ın günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaları ile tamamlanan programa ilçe kurum amirleri de katıldı.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "Ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR