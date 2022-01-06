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İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor

06.01.2022 10:21
İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor

İnönü Belediye Başkanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile birlikte bu hafta da mahalle ziyaretlerini Erenköy Mahallesini ziyaret ederek sürdürdü. Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Bozkurt, ilçe genelinde ve Erenköy Mahallesindeki çalışma ve projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle ziyaretinden ve çalışmalardan memnuniyet duyan Erenköy Mahalle Sakinleri ve Erenköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Duymuş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor
İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor

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Hisarcık, Bozkurt, Erenköy, İnönü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnönü'de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika
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