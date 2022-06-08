İnönü'de tarla yolları onarılıyor - Son Dakika
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İnönü'de tarla yolları onarılıyor

08.06.2022 10:13
İnönü'de tarla yolları onarılıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde tarla bağlantı yolları onarılıyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde tarla bağlantı yolları onarılıyor.

İnönü Belediyesi, DSİ ve İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliğiyle İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Selakarı yolu üzerinde bulunan ve çok sayıda çiftçi tarafından kullanılan tarla bağlantı yollarında yol iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Yollar, stabilize malzeme ile yol iyileştirme çalışması yapılarak ilçe sakinlerinin ve çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Yol kullanımının daha konforlu ve ulaşımın daha rahat olmasından memnuniyet duyan İnönü çiftçileri, yol iyileştirme çalışmalarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Başkan Bozkurt da yol çalışmalarında desteklerinden dolayı DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve ekibine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de tarla yolları onarılıyor
İnönü'de tarla yolları onarılıyor
İnönü'de tarla yolları onarılıyor
İnönü'de tarla yolları onarılıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İsmetpaşa Mahallesi, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnönü'de tarla yolları onarılıyor - Son Dakika

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