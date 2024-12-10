İnsanlar Emevi Camii'ne Akın Ediyor - Son Dakika
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Yerel

İnsanlar Emevi Camii'ne Akın Ediyor

İnsanlar Emevi Camii\'ne Akın Ediyor

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle halk, tarihi Emevi Camii'ne ibadet için akın ediyor.

10.12.2024 10:14
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle sınırların kaldırılması sonrası halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor. Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getiriyor.

Halkın akın ettiği cami dron ile havadan görüntülendi. Dünyanın en eski camilerinden olan ve 715 yılında ibadete açılan Emevi Camii'nin ihtişamını koruduğu görüldü.

Emevi Camii'ne geldiği için mutlu olduğunu dile getiren muhalif asker yaptığı açıklamada, "Emevi Camii'ndeyim, çok mutluyum. Elhamdülillah Suriye özgür oldu. Esad zamanın da camiye giremiyorduk. Ama şimdi girebiliyoruz" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

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