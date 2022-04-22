İpekyolu Belediyesinden "Giyilmeyen Kıyafetler Kumbaraya" projesi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçede belirli noktalara yerleştirdiği kumbaralardan topladığı kıyafetleri kullanılabilir hale getirerek ihtiyacı olanlara dağıtacak.

İpekyolu Belediyesi; atık tekstil kumbaraları ile tüm giysi, şapka, kazak, t-shirt, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot, battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu gibi kullanılmış ve deforme olmuş ürünler geri dönüşüme kazandırılacak. 'Sıfır Atık' projesi bünyesinde hayata geçirdikleri geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmayı hedeflediklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Doğal kaynakları da koruma hedefini sürdüren belediyemiz, projenin hayata geçmesiyle gardıropların bir köşesinde kalmış kullanılmayan giysi ve tekstil ürünlerini giysi kumbaraları aracılığıyla geri dönüşüm merkezine taşıyacak. Bu merkezlerdeki ürünler yenilenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hemşehrilerimizin bu kumbaralara bırakacakları mont, kazak, pantolon, ayakkabı gibi eşyalar ayrıştırılarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacaktır. Her projemize destek veren değerli İpekyolu halkımızın 'Giysi Kumbarası' projesine de destek olacağını düşünüyorum. Hemşehrilerimizden ricamız, giysi kumbaralarının içerisine elektronik eşya, ıslak giysi, kitap, yanıcı madde ve evsel atık atmamalarıdır" diye konuştu.

İpekyolu Belediyesi, başlangıçta Bostaniçi TOKİ Mahallesi'nin belli noktalarına konumlandırdığı giysi kumbaralarını merkez mahallelere de taşımayı planlanıyor. - VAN