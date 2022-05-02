İpekyolu'nda bayram temizliği - Son Dakika
Üye Girişi

İpekyolu'nda bayram temizliği

02.05.2022 11:41

İpekyolu'nda bayram temizliği Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere, cadde ve sokaklarda kapsamlı mıntıka temizliği çalışması gerçekleştirdi.

İpekyolu'nda bayram temizliği

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere, cadde ve sokaklarda kapsamlı mıntıka temizliği çalışması gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak, bayram öncesinde tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda yolları vakumlu süpürge araçları ile süpüren belediye ekipleri, ana caddeleri tazyikli su ile yıkayarak yaya kaldırımlarını süpürerek temizledi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatıyla başlatılan temizlik ve yıkama çalışmaları bayram öncesinde başlatılarak vardiyalı şekilde gece/gündüz sürdü. İpekyolu halkı bayrama temiz cadde ve sokaklar ile girdi.

İlçe genelinde mıntıka temizliği seferberliğini kapsamlı bir şeklide yürüttüklerini belirten Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Rutin olarak sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına, bayramın yaklaşmasıyla birlikte daha da ağırlık verdik. Cadde ve sokaklarımızı bayram öncesi daha temiz ve hijyenik bir hale getirmek istedik. Bir nevi bayram temizliği yaparak, bu geleneğimizi de sürdürmüş olduk. İpekyolu ilçemizde kırsalda ve merkezde tüm cadde ve sokaklarda gece gündüz çalışmalarını sürdüren mesai mefhumu gözetmeyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerimize teşekkür ederim. Hemşerilerimden de çevre temizliği hususunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Özellikle gıda ambalajlarını ve sigara izmaritlerini lütfen çevreye atmayalım. Unutmayalım ki en büyük temizlik kirletmemektir" dedi.

İpekyolu'nda bayram temizliği
İpekyolu'nda bayram temizliği
İpekyolu'nda bayram temizliği
İpekyolu'nda bayram temizliği

YORUMLAR
500
Van bayram namazı saat kaçta? 2022 Van Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Van bayram namazı saat kaçta? 2022 Van Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk Van'da Ramazan Bayramı öncesi açık oto pazarında yoğunluk

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Bayram, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu'nda bayram temizliği - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
09:55 Bahçeli'den "Rus turist" eleştirisi yapan Zelenski'ye yanıt: Yunanistan'a değil, Türkiye'ye güvenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 11:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: İpekyolu'nda bayram temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement